Vertice tra ministri, il Titano c’è

Secondo giorno di missione per il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati a Londra dove è in corso la 44esima edizione del World Travel Market.

Questa mattina i ministri del Turismo e gli esperti di UnTourism si sono riuniti per la ministeriale voluta per discutere di intelligenza artificiale applicata al turismo. "La sessione tematica – spiegano dal Turismo – ha l’obiettivo di divenire piattaforma per il dialogo, la collaborazione e l’innovazione su un tema sempre più spesso al centro della discussione. L’incontro ha riunito leader di pensiero, esperti del settore, policy maker e innovatori tecnologici chiamati a esplorare, insieme ai ministri, il potenziale di trasformazione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti nel plasmare il futuro dei viaggi e dell’ospitalità". Il Segretario Federico Pedini Amati ha incontrato il ministro del Turismo croato Tonci Glavina e il vice ministro delle finanze ed ex ministro del Turismo greco Harry Theoharis che ha manifestato la sua intenzione di candidarsi alla guida dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite.