Verucchio festival canta con Carmen Consoli

Cresce l’attesa per la 40esima edizione del Verucchio music festival, quest’anno in programma da giovedì 25 luglio a domenica 28 luglio. La storica kermesse, diretta anche quest’anno da Ponderosa music & art, ospiterà alcuni ’big’ della canzone italiana. L’ospite più attesa sarà senza dubbio Carmen Consoli che si esibirà a Verucchio sabato 27 luglio. La cantante, che dal 22 maggio è in tour con il suo concerto-evento Terra ca nun senti tra Italia, Stati Uniti e Spagna, è pronta a emozionare il pubblico con il suo show. Uno spettacolo che è un vero e proprio omaggio alla Sicilia, terra natia dell’artista, che vedrà la Consoli esibirsi in brani popolari oltre che in canzoni di meravigliosi artisti siciliani, da Franco Battiato a Rosa Balistreri. Con lei sul palco anche Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e infine l’inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino.

Il festival partirà giovedì 25 luglio con le musiche di Thomas Umbaca alle 20, per poi lasciare spazio a Venerus alle 21. Il cantante, originario di San Siro, ha all’attivo preziose collaborazioni con Gemitaiz e Franco 126 e ha ottenuto milioni di ascolti sulle piattaforme musicali. Il 26 luglio sarà protagonista Marco Castello. Il giovane cantautore siciliano vanta numerose collaborazioni tra cui Erlend Oye & La Comitiva, Nu Genea, Fulminacci, Mace e Colapesce Dimartino e nel 2023 ha pubblicato il suo ultimo album, Pezzi della sera. Il concerto di Castello sarà preceduto dalla giovane band Supermarket. Il 27 sarà poi la volta di Carmen Consoli, preceduta dal concerto di Patrizia Laquidara. Gran finale, domenica 28, con l’esibizione dei Savana Funk, capaci di unire rock, funk, blues e musica africana. Tutti i concerti si svolgeranno sul sagrato della chiesa Collegiata, i biglietti sono già in prevendita su Ticketone e altre piattaforme.

Aldo Di Tommaso