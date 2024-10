Via del Giglio, il taglio dei pini sotto esame. Le opposizioni depositano un esposto in Prefettura

La vicenda di via Del Giglio e del taglio di 78 pini finisce a carte bollate, con le opposizioni a Cattolica annunciano ora un esposto al Prefetto di Rimini. "Come forze di opposizione abbiamo ritenuto opportuno depositare un esposto al Prefetto in modo che sia verificato il corretto operato dell’amministrazione comunale circa gli abbattimenti di via del Giglio. Politicamente riteniamo l’abbattimento degli alberi in tale via un gesto sconsiderato ed assente da motivazioni – ribadiscono tutti i consiglieri di minoranza (Flavio Mauro di Fratelli d’Italia, Nicoletta Olivieri di Siamo Cattolica, Mariano Gennari e Silvia Pozzoli dei 5 Stelle, Marco Cecchini della Lega e Riccardo Franca di Alleanza Civica) – mentre l’amministrazione ha affermato in passato di essersi avvalsa della consulenza di agronomi da un accesso agli atti non risulterebbe alcun tipo di perizia agronomica effettuata sui 78 pini che possa dimostrare la pericolosità degli stessi e quindi avvalorare le tesi addotte dalla maggioranza. Per di più tali abbattimenti sono stati disposti in virtù di un piano urbano del verde che ancora deve essere realizzato. A nostro avviso andava redatto prima il piano e solo in seguito programmati gli interventi sulla via, non c’era alcuna urgenza. Sono rimaste inoltre inascoltate le numerose osservazioni fatte dalle associazioni ambientaliste a riprova del fatto che il coinvolgimento nei processi decisionali è una mera formalità".

Luca Pizzagalli