Via libera al bilancio di previsione. Più investimenti, tasse stabili

È un bilancio in salute quello di previsione 2025-2027 approvato dal consiglio comunale di Misano Adriatico. Un bilancio che riesce a combinare la garanzia di tutti i servizi a una tassazione invariata, con una riduzione del tasso di indebitamento. "Previsto un piano investimenti corposo. Proseguirà il piano di potenziamento delle piste ciclopedonali, così come la riqualificazione del lungomare con l’avvio di un nuovo stralcio di lavori lato Riccione e la realizzazione della nuova fontana a Portoverde" l’istantanea del sindaco Fabrizio Piccioni. Nei prossimi tre anni il bilancio prevede investimenti in opere pubbliche che ammontano complessivamente a 25 milioni di euro.