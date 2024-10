Via Mondaini ancora ‘ferita’ dalla frana del 2023. L’assessore: "Siamo in attesa dei rilievi geologici"

È una delle strade più conosciute (e frequentate) di Villa Verucchio. Via Mondaini sale da piazza I maggio all’asilo Borsalino e al convento. Da maggio 2023 l’arteria presenta una ferita: una frana interessa la strada, in prossimità di una curva. Lo smottamento è segnalato da transenne e segnalatori, e le conseguenti restrizioni delle corse di transito. "Compromette la sicurezza stradale e desta preoccupazione" fa notare il consigliere comunale Piero Canarini. Il capogruppo di ‘Verucchio che vorremmo’ è intervenuto sul tema in consiglio comunale con una interpellanza. "Considerato che è già soggetto di contributo, quali sono le motivazioni del ritardo nell’intervento da maggio 2023?". L’amministrazione precedente parlava di "affidamento delle indagini geologiche propedeutiche alla progettazione esecutiva". Nel bilancio di previsione 2024-2026 erano previsti 1.430.000 euro (da fondi governativi) per "ripristino frane viabilità". L’assessore ai Lavori pubblici cerca di fare chiarezza. "Delle 5 relazioni geologiche richieste già da maggio 2024 ci sono pervenute gli esiti solo per le frane di Pieve Corena e su queste si sta lavorando ai progetti esecutivi – fa notare Luigi Dolci – Per le altre 3 frane (Ventoso, via De Gasperi e appunto via Mondaini) siamo ancora in attesa dei rilievi geologici. Non si può andare oltre fine anno, solleciatiamo continuamente. Con la relazione si passa al progetto esecutivo e la durata del lavoro è di 2 settimane".