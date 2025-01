Viale Ceccarini sale in consolle. La presentazione sarà al ’Cocco’

Trentasei anni dopo viale Ceccarini vuole riscrivere la propria storia. Dalla pedonalizzazione che ne aumentò il mito, nel 1989, alla rigenerazione tra palme, verde e tecnologia. Un passaggio epocale che merita una presentazione da ricordare. Ecco perché dalla sala della giunta gli amministratori andranno in trasferta in collina, al Cocoricò. E’ dentro la Piramide che venerdì alle 18, tra la musica dei dj, le luci e le coreografie studiate ad hoc verrà presentato il viale Ceccarini del futuro. Trattandosi di un cambiamento centrale per l’intera città, in municipio hanno voluto che l’ingresso alla presentazione fosse libero. Potranno presentarsi tutti i riccionesi che vogliano conoscere come diventerà l’isola pedonale del futuro. Sul piatto ci sono 9,9 milioni di euro da utilizzare per cambiare volto a viale Ceccarini e al tratto di viale Dante che porta fino al palazzo del Turismo.

L’evento di presentazione che si terrà al Cocoricò precede di pochi giorni l’apertura vera e propria del cantiere. I lavori partiranno in febbraio e interesseranno il tratto del viale che va da piazzale Roma all’intersezione con viale Milano. E’ prevista una spesa di 1,2 milioni di euro per questa parte dell’intervento che avrà caratteristiche diverse dal resto del progetto. Qui, infatti, non ci sono pini da salvaguardare. Verranno create aree verdi a terra con essenze che si integreranno con le palme che creeranno un effetto ‘Oasi’, tant’è che questo tratto del progetto si chiama così: ‘Oasi’ Ceccarini’. I lavori dureranno circa 4 mesi e dovranno essere terminati per l’inizio dell’estate. Durante i ponti del 25 aprile, primo maggio e per la Pasqua, in municipio cercheranno di minimizzare i disagi e rendere sempre accessibili le attività che insistono in questo tratto del viale. Nelle annate successive si passerà agli altri tratti di viale Ceccarini e di viale Dante.

Nuove tecnologie, spazi verdi e materiali saranno svelati durante la presentazione di venerdì. Gli amministratori saliranno in consolle per mostrare il viale Ceccarini del futuro. Saranno presenti autorità, parlamentari locali, rappresentanti della Regione e della Provincia, e naturalmente i cittadini. Il momento del cambiamento per l’isola pedonale è arrivato, ma prima partirà un altro progetto. In settimana è atteso il cantieramento per la realizzazione del centro ‘blindato’. Saranno posizionati i pilomat che si alzeranno solo in determinati orari e per i veicoli autorizzati. L’accesso all’area pedonale è prevista da viale Virgilio e da piazzale Ceccarini, giungendo da viale Fogazzaro. L’altro accesso all’isola pedonale sarà in viale Gramsci, ma solo per i veicoli autorizzati quali potrebbero essere le forze dell’ordine, i vigili o il 118. Tutti gli altri attuali accessi all’isola pedonale saranno ‘murati’ con fioriere che impediranno l’ingresso, evitando l’entrata di mezzi lanciati contro le vetrine per fare razzia, come avvenuto nel recente passato.

Andrea Oliva