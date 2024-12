Viale Parini, terminata prima parte. I lavori riprendono nel 2025

Costruito il muro di contenimento delle piene, primo stralcio dei lavori di riqualificazione in viale Parini, domani gli operai smantelleranno il cantiere per ripristinare la pista ciclabile e i parcheggi. Nel nuovo anno l’opera sarà completata con gli elementi d’arredo e il verde. Operatori e residenti, come pure tutti gli altri riccionesi e turisti, potranno così transitare e allungare tranquillamente la passeggiata fino al gigantesco albero di Natale che campeggia sul porto e al presepe galleggiante, senza intralci. Gli interventi sulla banchina di levante, inseriti nel più ampio progetto di riqualificazione del porto canale nel tratto compreso tra viale D’Annunzio e viale dei Mille, sono partiti il mese scorso e in questa fase hanno interessato il segmento tra i viali Dante e D’Annunzio. Già raggiunto il primo obiettivo, che era quello di realizzare il muretto di contenimento progettato per fronteggiare le piene duecentennali. Nella seconda fase si procederà con la pavimentazione della passeggiata e l’installazione delle sedute e dell’illuminazione, che a questa sponda del lungorio conferiranno un aspetto simile a quello del tratto inaugurato in viale Bellini. La passeggiata sarà abbellita con tanto verde che ingloberà il muretto, rendendolo invisibile. Nessun abbattimento di alberi. "Con questi nuovi lavori – evidenziano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – facciamo un ulteriore passo avanti per valorizzare il porto canale".

Nives Concolino