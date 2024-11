Vista-red rimosso, ma è solo un "trasloco"

Il cantiere alla rotatoria di viale Abruzzi entra nella fase 2. Ultimata la prima metà della rotatoria, il traffico si sposta per permettere il completamento della parte restante. Quando sarà ultimata il traffico dovrà essere più fluido, e non ci sarà più il vista-red del vecchio semaforo. Ma è proprio su questo che si consuma l’ultimo scontro tra le civiche di centrodestra e l’amministrazione comunale. Infatti il vista-red del vecchio semaforo sarà ricollocato nell’intersezione semaforica tra la statale e viale Campania. Inoltre ne viene aggiunto uno nuovo nel senso di marcia fino ad ora non controllato dall’occhio elettronico, lungo la via Castrocaro all’intersezione con viale Romagna. Quanto basta a Fabrizio Pullè, segretario delle civiche per attaccare l’assessore Simone Imola. "A luglio ci diceva che con la rotatoria di viale Abruzzi avrebbe tolto il vista-red. Ma non è così, semplicemente lo sposta di qualche centinaio di metri. Per di più l’amministrazione ne va ad aggiungere uno in più in via Castrocaro. Con i cittadini bisognerebbe essere più chiari e trasparenti" incalza il segretario delle civiche. Nel frattempo il cantiere tra la statale e viale Abruzzi procede e dopo la pausa invernale, e in attesa del miglioramento delle condizioni meteo, il progetto sarà completato la prossima primavera con l’asfaltatura definitiva. Ma la rotatoria sarà utilizzabile già per le festività natalizie. Fino ad allora viale Abruzzi sarà chiuso al traffico senza immissione e accesso alla circonvallazione. Gli accessi alle aree di viale Abruzzi saranno consentiti da viale Sardegna, viale Caprera, viale Ortona e viale Campania. Il traffico proveniente dalla collina in direzione Rimini continuerà a essere deviato su viale Caprera, con proseguimento sui viali Sardegna, Toscana e Berlinguer.