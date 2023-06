Cricca in concerto con gli Amici della Romagna a Cattolica

Cattolica, 9 giugno 2023 – La rassegna #Romagnawow, musica ed intrattenimento per i ragazzi, patrocinata da "Visit Romagna", vede come protagonista, per questo weekend, la città di Cattolica. Il 10 e l’11 giugno in piazza Primo Maggio, si alterneranno tra musica e incontri i cantanti Cricca, Aaron, Niveo, la ballerina Rita (tutti di Amici 22/23) gli YouTuber DinsiemE, e gli influencer Sofia Brixel e Riccardo Aldighieri. La prima tappa del format ideato da Andrea Prada, che attraverserà tutta la riviera e che si rivolge alle nuove generazioni, avrà l’intento di portare le star dei social e gli amatissimi performer di "Amici di Maria De Filippi" ad incontrare i propri idoli.

S’inizia domani , alle 21.30, con i cantanti Cricca, Aaron, Niveo e la ballerina Rita. La serata si arricchirà anche della presenza degli influencer Sofia Brixel e Riccardo Aldighieri, appunto. Domenica, invece, i protagonisti saranno i DinsiemE, la coppia youtuber amatissima dai bambini, con il loro show ed il meet&greet per incontrare tutti i fan.

Cricca presenterà sul palco "Australia" e a questo proposito il riccionese racconta: "Questo pezzo l’ho scritto in casetta, ad Amici. Dopo le prime critiche sono andato un po’ in crisi e ho ripensato alla mia infanzia in Australia. Quel bambino spensierato e fresco, mi ha riportato alla genuinità del mio essere". E aggiunge: "Ad Amici ho stretto amicizia con tutti e tanti di loro sono e saranno sempre nel mio cuore. Il lato umano è la cifra di quel talent, anche con Aaron e Niveo e Rita che rivedrò a Cattolica ci unisce una grande umanità e un percorso artistico che ha lasciato in noi, un grande segno". Cricca canterà "Se mi guardi così", che ad oggi vanta oltre due milioni di streaming su Spotify e centinaia di migliaia di ascolti sulle altre piattaforme, "Supereroi" e "San Lorenzo". Oltre al cantautore riccionese, salirà sul palco di Cattolica con la sua voce inconfondibile, un altro protagonista del Talent di Maria de Filippi: Aaron.

Il talento umbro dall’inconfondibile timbro maturo canterà "Universale", "Baciami e ballami". "Mi prenderò cura di te "e la sua nuova hit "Visione Led". Per la sua prima volta a Cattolica dice: "Rivedere gli amici in questa serata in Romagna sarà magico. Con loro ho condiviso 9 mesi intensi, e sarà ancora più bello perché non ci saranno telecamere come nella casetta. Il percorso ad Amici ha portato tutti noi fortuna, sul palco romagnolo saremo reali, sicuramente noi stessi al 100%". E aggiunge. "Mi piace il contatto con le persone, gli abbracci, gli sguardi con chi ti apprezza e sa che quello che scrivi e metti in musica, è tutto vero. L’incontro con il pubblico sarà ad alto tasso di umanità".