Cesare Augusto a Rimini dopo la battaglia di Modena: in trecento all’anfiteatro romano

Rimini, 1 settembre 2024 – In trecento e oltre sabato sera all’anfiteatro Romano di via Roma. La "Serata romana all’anfiteatro: la Legio XIII , la prima legione di Rimini torna dove è nata" si è svolta in collaborazione con i Musei di Rimini con il patrocinio della regione Emilia Romagna e del Comune di Rimini. Oltre due ore di spettacolo per la rievocazione storica, con tanti ragazzini ad applaudire.

Una serata che ha rievocato il passaggio a Rimini di Cesare Augusto dopo la battaglia di Modena, questo ripercorrendo come Giulio Cesare il passaggio del Rubicone e con la stessa legione, la Legio XIII. Per l'occasione Augusto offre alla cittadinanza uno spettacolo gladiatorio (realizzato dal Ludus Aemilio di Cesena) e poi diversi atti che hanno ricostruito la vita di un legionario (realmente esistito di epigrafi storiche) dal momento del reclutamento, l'addestramento, il giuramento e la sua carriera fino a diventare centurione.

Un spettacolo di rievocazione che ha proiettato tutti in un viaggio nella storia e, come sottolineato da Agusto, ha rimarcato il ruolo di Ariminum come Caput Viarium e come Limes inteso non come confine ma come punto di incontro e scambio, infatti augusto gli donerà l'Arco ed inizierà i lavori del ponte che poi terminò il suo successore Tiberio.

Hanno presenziato gli assessori Michele Lari e Mattia Morolli. Entrambi hanno sottolineato l'importanza della cultura come mezzo per ricongiungere passato e presente e gli sforzi che verranno fatti per valorizzare tutti i monumenti storici del territorio.