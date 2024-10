Gita in famiglia per Valentino Rossi: visita alle grotte e tappa nel ristorante chic

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 1 ottobre 2024 - Valentino Rossi in trasferta in Romagna. Il campione di motociclismo pesarese ha fatto tappa a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Complice una giornata di sole ha trascorso con la compagna Francesca Sofia Novello e la figlia Giulietta una giornata tra natura, bellezze nascoste e sapori della tradizione.

La coppia ha visitato le affascinanti grotte in centro storico e poi ha fatto tappa in uno dei ristoranti più rinomati della zona: La Sangiovesa. Nelle foto postate dalla Novello si possono ammirare le grotte in tutta la loro bellezza. La coppia vip ha visitato la Santarcagelo misteriosa, la città sotterranea: una sorta di viaggio indietro nel tempo.

In altre immagini postate dalla compagna di Valentino Rossi invece si vede il pancione che cresce: l'annuncio dell'arrivo di una seconda figlia è stata data dalla coppia via social il 4 luglio. Ma non è l'unico fiocco rosa in arrivo in famiglia: anche il fratello minore di Valentino, Luca Marini, sta per diventare papà: anche la moglie Marta Vincenzi è incinta e darà alla luce una bimba. Tornando alla trasferta romagnola, Valentino Rossi e la compagna si sono concessi una giornata di relax. A rendere la visita più piacevole avrà contribuito la tappa al ristorante la Sangiovesa per degustare i sapori della tradizione: non mancano sulla tavola imbandita piadina e squacquerone, oltre agli affettati. Tanti piatti da leccarsi baffi.