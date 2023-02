Achille Alessandri non fa sconti Argento per Schiaratura e Verde

Risultati importanti, per i podisti riminesi, ai campionati regionali di cross, rassegna che ha trovato ospitalità a Guastalla, nel ‘reggiano’. Nella categoria Cadetti, con i ragazzi che si cimentavano su un tracciato di 2,5 km, nitido successo di Achille Alessandri, atleta classe 2008 che difende i colori della Libertas Rimini. Achille, che è un ‘figlio d’arte’, è allenato da Alex Manzi con la supervisione di Romina Ridolfi, che è poi sua mamma. Nella stessa categoria nona piazza per Pietro Lami (Golden), col compagno di club Francesco Tamagnini 13esumo e Giulio Paesani (Libertas) 34esimo. Nelle Cadette, che correvano sulla distanza di 2 km, Carlotta Verde (2008, Libertas Rimini) ha catturato l’argento al termine di un’emozionante volata: 13esima Allegra Belletti, altra atleta Libertas. E l’argento se l’è messo al collo pure Brayan Schiaratura (2006, Golden) tra gli Allievi. Qui i km da ‘coprire’ erano 5 e a laurearsi campione regionale è stato Francesco Bigoni. Netti i divari fra i primi tre classificati. Il titolo assoluto femminile è andato invece a Giorgia Marchini, podista riminese classe ‘88 che gareggia per il Cus Parma: un’atleta che una ventina d’anni fa si era tolta più di una soddisfazione in pista sui 1000 e 2000 metri. Passando ai Master, vittorie per Daniele Baroni (1963, Rimini Nord) tra gli SM 60 e Susy Frisoni (1962) tra le SF 60, mentre Luca Borghesi (1978) cedeva solo al marocchino Kisri nella SM 45. Dal cross alla pista per i campionati italiani indoor Assoluti di Ancona, dove la saltatrice riminese Nicole Romani si è classificata quarta nell’alto con 1.82, a 4 cm dal fresco personale. Nel lungo, infine, Federica Giovanardi si è dovuta accontentare dell’11esimo posto con un per lei modesto 5,58.