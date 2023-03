Al Vismara contro il Milan, gara complicata per le titane

Trasferta complicata se non impossibile, per la Primavera 1 Femminile, che pure vuole dimostrare oggi i propri progressi anche al cospetto della capolista Milan. Le rossonere arrivano dal successo nel derby (7-1 all’Inter) che, concomitante allo scivolone della Juventus a Sassuolo, ha permesso alle lombarde di prendersi la vetta della classifica. La sfida è programmata al Vismara con calcio d’inizio alle 14.30. In termini di corsa alla salvezza, è stato momentaneamente congelato il recente successo del Napoli ai danni dell’Hellas

Verona per l’annuncio di reclamo presentato dal club scaligero. Con sole quattro giornate al termine e per via del perdurante equilibrio nella metà bassa della graduatoria, l’esito del ricorso sarà in ogni modo determinante.

Classifica: Milan 46; Juventus 43; Roma 42; Inter 30; Sassuolo 23; Lazio 22; Hellas, Verona, San Marino Academy, Napoli 18; Fiorentina 17; Parma, Tavagnacco 15