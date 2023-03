Anche sulle rive del lago Moroni rimane la più forte

Macinare chilometri per lei non è mai stato un problema, così non deve sorprendere se Federica Moroni (in foto), a due settimane da quella ‘Rimini Marathon’ nella quale difende il titolo conquistato lo scorso anno, sia andata a disputare la ‘Strasimeno’, gara sulla distanza di 58 km attorno al lago resa ancora più impegnativa da ampi tratti di sterrato. E come spesso le capita, Federica non solo l’ha ultimata, ma l’ha pure vinta con un crono di 4 ore 11’55’’. "Non pensavo di portarla a casa, anche perché il livello era piuttosto alto", osserva Moroni, che si lasciava alle spalle la croata Marija Vrajic (4h 15’47’’) e Silvia Luna (4h 23’59’’). Federica in avvio si mostrava prudente e rimaneva dietro per una decina di chilometri: attorno al 21esimo km affiancava poi al comando Luna, dopo di che se ne andava per giungere sul traguardo con quasi 4’ di margine sulla più vicina delle inseguitrici. Domenica l’ironwomen riminese disputerà una mezza maratona a Imola.