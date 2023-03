Arriva Scandiano Happy, si può fare

Benicchi out sicuramente, Renzi in forte dubbio. Queste le notizie provenienti dall’infermeria per l’Happy RenAuto, che questa sera sarà chiamata in causa sulle tavole amiche della Carim contro le reggiane dello Scandiano (h. 20.30, dirigono Zambelli e Onofri). Due squadre che si specchiano nello stesso record in questa Poule Promozione di B femminile (5-9 entrambe), una buona occasione per Eleonora Duca (foto) e compagne di allungare quella mini striscia di vittorie che ha toccato quota due. "Dobbiamo assolutamente provare a portarla a casa, anche per dimostrare che il momento difficile è ormai alle spalle", dichiara l’allenatore dell’Happy, Andrea Maghelli, che nel confronto d’andata se la giocò, ma finì poi per cedere di misura alle emiliane (61-56 lo score del match che si disputò lo scorso 3 febbraio). Questa Poule, lo ricordiamo, andrà avanti fino al 6 maggio con una pausa a Pasqua.