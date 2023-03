Caccia al primo posto: il Rimini ricarica le batterie prima della volata finale

La Primavera del Rimini tira il fiato prima della volata finale. Con un solo il chiodo fisso, quello di riprendersi il primo posto in classifica. Fatta eccezione per un match che verrà disputato nel pomeriggio, il campionato si ferma per un turno per riprendere il prossimo fine settimana. Giorno in cui i biancorossi di mister Brocchini saranno impegnati sul campo dell’Arzignano Valchiampo. Mentre la capolista Pro Patria se la vedrà con la Pergolettese lontano dai tifosi amici. Ricarica le batterie anche la San Marino Academy alla quale alla ripresa spetta la trasferta sarda sul campo della Torres.

Primavera 4. Girone A (prossimo turno): Oggi: Sangiliano City-Pontedera. Sabato 25 marzo: Arzignano Valchiampo-Rimini, Pergolettese-Pro Patria, Torres-San Marino Academy, Virtus Verona-Novara. Lunedì 27 marzo: Triestina-Trento. A riposo il Mantova.

Classifica: Pro Patria 47; Rimini 45; Arzignano Valchiampo, Triestina 36; Pergolettese 35; Sangiuliano City 33; Novara 30; Mantova 27; Virtus Verona 22; Pontedera, Torres 18; Trento 17; San Marino Academy 11.