Gaburro torna ad avere abbondanza in attacco

Santini punta centrale o Vano con il bomber pronto a partire da sinistra con Gabbianelli dall’altra parte? Ci pensa Marco Gaburro alle alternative che, questa volta, la rosa più ampia permette di avere. Infermeria quasi vuota, infatti, in casa Rimini a poche ore dalla sfida con l’Ancona al Del Conero. Con qualche problemino soltanto in difesa considerando che Panelli è fuori per squalifica e Gigli non è ancora perfettamente recuperato. Ma a differenza delle ultime uscite ritorna abbondanza sia in attacco che a centrocampo. Con i soliti ballottaggi, anzi di più considerando che pure Rosso e Piscitella sono stati reintegrati proprio per dare ossigeno a un reparto ultimamente alle prese con gli acciacchi. Oggi per la truppa riminese è il momento della rifinitura, quello delle scelte. Sapendo di non poter sbagliare, o meglio sapendo di dover chiudere il discorso playoff il prima possibile per non rischiare di correre pericoli inutili. Allenamento mattutino oggi, quindi, sull’erba dello stadio Mazzola di Santarcangelo. Tanto per prendere confidenza con un terreno, quello del Del Conero, che non assomiglia a quello di casa. Allenamento nel quale il tecnico veneto terrà gli occhi puntati su Gigli, unico in forse di giornata.