Il ritorno di Foiera e Tasso In campo a quasi 50 anni

Federico Tassinari (in foto a sinistra) e Francesco ‘Charlie’ Foiera (in foto a destra), due evergreen del canestro che non vogliono assolutamente mollare la presa, infischiandosene di quel che racconta la carta d’identità (46 anni a giugno ‘Tasso’, addirittura 48 il prossimo settembre ‘Charlie’). E così, lasciandosi alle spalle qualche immancabile acciacco e magari qualche brontolio in famiglia, hanno deciso entrambi di rimettersi in gioco in un campionato federale, nello specifico quello di Promozione. Ad accaparrarsi i servigi dei due super veterani è il Bellaria, squadra dove peraltro avevano già giocato assieme qualche stagione fa, così come erano stati compagni di squadra pure nei Crabs Rimini in B (annata 1516). Ma cosa spinge due eterni ragazzi che non devono dimostrare niente a mettersi in gioco contro avversari che potrebbero tranquillamente essere i loro figli?

"La competizione – risponde di getto Foiera –, quella mi manca proprio, sia in allenamento che in partita. E poi adesso faccio parte della nazionale over 45, con la quale ho vinto l’Europeo a Malaga. In estate ci saranno i Mondiali in Argentina e non posso presentarmi dopo mesi di inattività, non ci sto a rimediare figuracce". "Dopo aver avuto problemi a un ginocchio, ora mi sento meglio, così volevo tornare a confrontarmi in un contesto agonistico – chi parla è Tassinari –. Quando ho visto poi che ‘Charlie’ aveva firmato con Bellaria non ho avuto più dubbi, anche perché quello è un ambiente che conosco. Mettiamoci pure che mio figlio Daniel ha cominciato a giocare a basket, quella è stata un’ulteriore spinta. La definirei una botta di passione nei confronti di uno sport che amo ancora tanto, sentire la palla a spicchi che rimbalza è sempre una bella sensazione".

Foiera ha già un paio di allenamenti nelle gambe, mentre ‘Tasso’ si è affacciato in palestra solamente martedì sera per la prima volta. Il campionato di Promozione riprenderà lunedì, con la trasferta a Forlì. E Bellaria, trovandosi ultima con un record di 1-9, ha un disperato bisogno di punti per poter salvare la pelle. "Già, bisognerà pedalare", è pronto a rimboccarsi le maniche Federico, che con l’amico ‘Charlie’ può davvero far svoltare la stagione del team presieduto da Paolo Borghesi. "Rimettersi in moto non è mai semplice, anche perché ero fermo dai primi di luglio. Ma ormai sono in quella spirale, non posso farci niente", allarga le braccia Foiera.

alb.cresc.