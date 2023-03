Il Victor San Marino bussa alla porta del Classe

Non ha nessuna intenzione di sbagliare la capolista Victor San Marino che oggi andrà a bussare alla porta del Classe. Novanta minuti davanti al pubblico amico, invece, per il Tropical Coriano che al ‘Grandi’ riceve il Sanpaimola. Match casalingo anche per il Cattolica che proverà a rendere la vita difficile al Cava Ronco. Trasferta a pochi chilometri da casa per il Pietracuta che sarà impegnato sul campo della Savignanese sesta della classe e con la voglia di scalare qualche posizione in classifica.

Eccellenza. Girone B (32ª giornata, ore 14,30): Bentivoglio-Medicina Fossatone, Castenaso-Diegaro, Cattolica-Cava Ronco, Classe-Victor San Marino, Del Duca Grama-Comacchiese, Masi Torello Voghiera-Progresso, Sant’Agostino-Granamica, Savignanese-Pietracuta, Tropical Coriano-Sanpaimola, Valsanterno-Russi.

Classifica: Victor San Marino 75; Progresso 64; Sanpaimola 61; Russi 60; Granamica 53; Savignanese, Medicina Fossatone 52; Diegaro 49; Cava Ronco 46; Castenaso 44; Bentivoglio 43; Pietracuta 42; Masi Torello Voghiera, Tropical Coriano 38; Classe 33; Sant’Agostino 30; Valsanterno 21; Comacchiese 16; Cattolica* 15; Del Duca Grama 13. *Penalizzato di 1 punto.