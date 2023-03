La squadra di Monesi ferma l’X Martiri

Mette in tasca un punto nell’ultima trasferta della stagione il Calcio a cinque Rimini capace di fermare l’X Martiri a domicilio (1-1). Un pareggio quello conquistato dai ragazzi di Monesi che mette il bastone tra le ruote del sogno playoff dei ferraresi. Il primo tempo dei biancorossi è ottimo, con Ciappini che non viene quasi mai impegnato. Il Rimini gioca bene e trova diversi pertugi per far male agli avversari, ma manca troppe volte di cinismo. Nella ripresa i ritmi si alzano ulteriormente e ne esce un gol per parte: di Timpani quello biancorosso.

Futsal C1 (21ª giornata): Mernap Faenza-Montale 4-1, Villafontana-Bagnolo 10-6, Santa Sofia-Futsal Sassuolo 4-13, X Martiri-Calcio a cinque Rimini 1-1, Baraccaluga-Due G Parma 2-2. A riposo il Calcio a cinque Forlì.

Classifica: Bagnolo 46; Calcio a cinque Forlì, Mernap Faenza 39; Futsal Sassuolo 36; Villafontana 31; Due G Parma, Baraccaluga, X Martiri 29; Calcio a cinque Rimini 18; Montale 0; Santa Sofia 0.