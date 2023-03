La squadra di piazzale del Popolo ko con la formazione B del Modena

Fine settimana senza passi in avanti in classifica per le formazioni Under 13 prof di casa nostra. Il Rimini ha lasciato tutto il bottino a Modena nel match contro la squadra B del club emiliano (4-1). La San Marino Academy davanti al pubblico amico ha invece ceduto al Bologna quarto della classe e in corsa per raggiungere il Sassuolo al secondo posto (4-0). I biancorossi restano, così, a quota 17 in classifica in condominio con la Reggiana. I titani al penultimo posto.

Under 13 professionisti (24ª giornata): Cesena-Parma 2-5, Spal-Fiorenzuola 4-0, Sassuolo-Modena 4-0, Modena squadra B-Rimini 4-1, San Marino Academy-Bologna 0-4, Reggiana-Imolese 2-3, Bologna squadra B-Piacenza (rinviata).

Classifica: Parma 59; Spal 52; Sassuolo 46; Bologna 43; Cesena 40; Piacenza 39; Modena 35; Rimini, Reggiana 17; Imolese 13; San Marino Academy 10; Fiorenzuola 0. Fuori classifica: Bologna squadra B 32; Modena squadra B 19.