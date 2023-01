La Virtus Entella non sfonda contro il Gubbio

Non ha nessuna intenzione di fermarsi la capolista Reggiana che tenta la fuga con i tre gol rifilati al San Donato Tavarnelle. Non riesce a sfondare la Virtus Entella contro il Gubbio. Stop inattesi per Fiorenzuola e Carrarese contro Imolese e Alessandria. L’Olbia ferma anche il Siena.

Serie C. Girone B (24ª giornata): Carrarese-Alessandria 0-1, Virtus Entella-Gubbio 0-0, Fiorenzuola-Imolese 1-2, San Donato Tavarnelle-Reggiana 0-3, Siena-Olbia 1-1, Torres-Recanatese 1-1, Ancona-Vis Pesaro 1-1, Fermana-Montevarchi 1-1, Pontedera-Cesena 0-3, Rimini-Lucchese 1-1.

Classifica: Reggiana 55; Cesena 48; Virtus Entella 46; Ancona 42; Gubbio 40; Siena 38; Pontedera 37; Fiorenzuola 35; Lucchese 34; Carrarese, Rimini 33; Fermana 29; Torres 28; Recanatese 25; Alessandria 24; San Donato Tavarnelle 23, Vis Pesaro 23; Olbia 20; Imolese 19; Montevarchi 18.