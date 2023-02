Le biancazzurre in casa interrompono la striscia positiva

Si interrompe dopo quattro gare la striscia di vittorie delle titane della San Marino Academy. La Mediterranea si impone ad Acquaviva per 6-3. Le sarde trovano il vantaggio dopo 7’ effettivi e da lì non lo lasceranno più. A bersaglio per l’Academy ci sono andate Taioli, Lanzarotti e Dominici. Un risultato, quello maturato ad Acquaviva, che consente alle sarde di salire al secondo posto e che per il momento costa alle titane il sorpasso dell’Infinity e l’aggancio da parte della Polisportiva 1980. Ma la strada da questo punto di vista è ancora decisamente lunga.

Futsal A2 Girone A (15ª giornata): Santu Predu-Polisportiva 1980 0-0, Cus Milano-Corticella 4-2, Hurricane-Pero 2-4, Infinity-L84 3-2, Jasnagora-Cus Cagliari 3-3, San Marino Academy-Mediterranea 3-6. A riposo il Bagnolo.

Classifica: Pero 33; Mediterranea 32; L84 31; Jasnagora 27; Infinity 24; Polisportiva 1980, San Marino Academy 23; Corticella 14; Hurricane, Cus Milano 13; Cus Cagliari 7; Santu Predu, Bagnolo 6.