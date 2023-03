L’Happy si è sbloccata, blitz in volata a Forlì

Libertas Forlì

56

Happy Rimini

57

LIBERTAS ROSA FORLI’: Shlyakhtur, Vespignani 12, Bernabè 6, Montanari 4, Pieraccini 2, Valensin 21, Ronchi, Pierich, Giorgetti, Silighini 9, Balestra 2, Ragghianti. All.: Brighina.

HAPPY RIMINI: Novelli 2, Mecozzi, E. Duca 11, Pignieri, N. Duca 11, Renzi 4, Borsetti, Capucci 12, Benicchi 2, Tiraferri 15, Mescolini, Mongiusti. All.: Maghelli.

Arbitri: Moro e Aly Belfadel.

Parziali: 16-12, 32-29, 42-43.

Al settimo tentativo, l’Happy RenAuto fa centro. Per sbloccarsi, in questa Poule Promozione di basket B femminile, la squadra riminese ha atteso il derby di Forlì, con la Libertas Rosa che è finita sotto a Villa Romiti. Un match che scivola via sul filo dell’equilibrio, senza che nessuna delle duellanti prenda mai il controllo delle operazioni. A 10’ dal gong c’è solo un punto a dividere le ‘cugine’, con le padrone di casa che restano arroccate in una zona 2-3 per l’intero incontro. Una ‘ragnatela’ che toglie ritmo, una difesa che esalta però le doti balistiche di Tiraferri, a segno con 4 bombe. Emozionante il finale, con Forlì che non sfrutta l’ultimo possesso.