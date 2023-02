L’Olimpic nella Top 20

Nel torneo internazionale ‘Insubria Cup 2023’, rassegna che sul tatami della Work Arena di Busto Arsizio ha richiamato più di un migliaio di atleti in rappresentanza di oltre una cinquantina di società, il Taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione si è piazzata al 16esimo posto a livello di club. Medaglie d’oro per Santa Polanska e Anna De Bonis, mentre Andreas Miserendino perdeva la finale solo per ‘preferenza arbitrale’ ed era così argento. Per il talentuoso 13enne, comunque, buone sensazioni in vista del campionato italiano cadetti, cinture rosse e nere, che si terrà al PalaFlorio di Bari tra poco più di una settimana, l’11 e 12 febbraio. Per lo Yonghon Villa Verucchio argento di Lorenzo Landolfo, con bronzi di Marco Pollini e Arianna Bigucci. Un oro e un bronzo, infine, per San Marino, rispettivamente grazie ad Alessandro Giovagnoli e a Daniele Leardini. Intanto in questi giorni 6 atleti dello Yonghon – Giuditta Carlini, Alessandro Rizza, Nicolas Achilli, Andrea Norbiato, Giada Bronzetti, Luca Ferella – sono in Turchia, impegnati con la squadra nazionale di forme free-style nel ‘Turkish Open’ e nella ‘President’s Cup Europe’.