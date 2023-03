Mirco Bettini non dimentica come si vince il Tuareg Rallye

A cinque anni dall’ultima volta, Mirco Bettini (foto) è tornato sul ‘luogo del delitto’, cioè ha gareggiato nuovamente in quel Tuareg Rallye dove si era imposto nel 2018. E a distanza di un lustro si è ripetuto, vincendo ancora tra le dune del deserto marocchino. In sella a una Ktm 790 bicilindrica che gli era sta messa a disposizione da Motorstore di San Marino, l’esperto centauro verucchiese ha prevalso nella categoria ‘Big Bike’, fascia riservata alle moto che pesavano dai 200 kg in su, mentre nell’altra affermazione il successo si era materializzato nelle categorie Expert e Over 50. "Mi sono presentato in Marocco da autentico outsider, con l’unica Ktm bicilindrica, e ho finito per batterli tutti. Innegabilmente, è una gran bella soddisfazione", è comprensibilmente felice Mirco Bettini, peraltro capitano del Team Azzurrorosa, la squadra corse riminese che porta i suoi piloti a gareggiare nelle competizioni fuoristrada in giro un po’ per il mondo. Per completare le 6 tappe del Tuareg Rallye il pilota di Verucchio ha impiegato complessivamente 13 ore e 45’, lasciando il più vicino degli inseguitori a quasi quattro ore. Per Bettini anche la soddisfazione di aver vinto 4 speciali su 6.