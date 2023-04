Penalizzazioni, ora è il momento dei ricorsi

Dopo i deferimenti e le penalizzazione è l’ora dei ricorsi. Tutto come da iter già noto. Il Siena, al quale nei giorni scorsi la Corte federale d’appello ha confermato i due punti di penalizzazione, ha comunicato di aver già affidato al proprio ufficio legale il mandato per l’immediato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Siena che, dopo quella penalizzazione (-2 in classifica) di settimane fa, negli ultimi giorni è stato nuovamente deferito. Ricorso che ha già preannunciato anche l’Imolese alla quale, invece, giovedì sono arrivati quattro punti di penalizzazione e il conseguente pesantissimo verdetto: la retrocessione in serie D. Insomma, quest’anno l’estate calda del pallone di serie C è iniziata addirittura in Primavera. Tanto da cambiare i verdetti a regular season conclusa e tanto da far slittare di più di dieci giorni l’inizio degli spareggi per la promozione in serie B. E la telenovela non è ancora affatto finita.