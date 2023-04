San Giovanni, prove tecniche di playoff

È un incrocio davvero intrigante, quello in programma questo pomeriggio al ‘Sanbapolis’ di Trento (alle 17, fischiano Pasin e Cavicchi). E i motivi sono molteplici. Innanzitutto la classifica. Trento, infatti, in questo Pool Promozione di volley A2 femminile è seconda a quota 68, mentre l’Omag-MT San Giovanni è terza con 61 punti racimolati. La formazione di casa non ha margini di manovra, la sua seconda piazza è scolpita, non può essere né migliorata, né peggiorata in queste due restanti giornate. Le marignanesi, invece, sono ancora leggermente fluttuanti in graduatoria, nel senso che l’attuale terza posizione non è in cassaforte, ma bastano due punti – oppure uno soltanto, ma da catturare nello scontro diretto del 23 con Brescia – per trovare il conforto della matematica. In ogni caso, comunque, Trentino-Omag MT non potrà mai essere una semifinale, tutt’al più una finale per l’A1. E disputare una partita convincente, per chi viene dal basso, sarebbe davvero un segnale forte in prospettiva finale. La classifica insomma pesa e poi c’è lui, Stefano Saja, il coach che ha allenato in Valconca per un quadriennio (dal 2017 al 2021) e che adesso siede sulla panchina delle trentine. Un ex tutt’altro che banale."Non posso che dire bene di Stefano, altrimenti non saremmo stati insieme per quattro anni – riflette Stefano Manconi, presidente e al tempo stesso gm di San Giovanni –. Con noi ha centrato risultati importanti, superiori a quanto ci fossimo aspettati. A cominciare dal 2018, quando abbiamo vinto la Coppa Italia e nei playoff promozione ci siamo stoppati solo in finale", non ha dimenticato quei momenti il dirigente, che per la prima volta ritrova Saja da avversario.

"Saranno prove tecniche di playoff tra due squadre che disputeranno la post season con molta leggerezza e senza alcuna pressione", aggiunge Manconi, che sta risolvendo la delicata situazione-campo per i playoff. Almeno per quel che riguarda le semifinale che si spalmerà su tre eventuali incontri il 23, il 26 e il 30 aprile. "Avremo la conferma ufficiale la settimana prossima, ma credo proprio che giocheremo al PlayHall di Riccione", rivela il presidente, che se dovesse poi spingersi in finale dovrebbe puntare su un altro impianto. Con il Flaminio indisponibile, è probabile che l’Omag-MT debba finire fuori regione, a Campanara di Pesaro.

alb. cresc.