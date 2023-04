San Marino verso Malta per gli Europei dei Piccoli Stati

È tempo di impegni internazionali, sotto rete, per il volley sammarinese. Da venerdì 14 a domenica 16 aprile Malta ospiterà infatti i campionati europei femminili under 18 Small Countries Association, manifestazione che è riservata dunque ai piccoli Stati del vecchio continente. San Marino ha aderito e insieme alla selezione del Titano, inserite in un girone unico, ci saranno Eire, Lussemburgo, Irlanda del Nord e, naturalmente, le maltesi padrone di casa. San Marino farà il suo debutto il 14, alle 17.30, contro Lussemburgo. Il giorno successivo è in calendario un doppio appuntamento: alle 10 contro l’Irlanda del Nord e alle 20 contro Malta. Chiusura poi il 16 per l’incontro con l’Eire (alle 10 del mattino). Quindici, al momento, le giocatrici pre-selezionate del Ct Cristiano Lucchi: Camilla Casadei, Anna Casali, Angelica Cesarini, Giada Colombari, Matilde Gasperoni, Allegra Gobbi, Margherita Grossi, Giorgia Guerra, Aurora Lazzari, Rosa Muccioli, Alice Pedrelli, Matilde Stefanelli, Stella Tassi Pistarelli, Eleonora Ugolini, Julia Zanotti. La rosa che verrà ridotta a 12 per il campionato.