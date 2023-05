Schiaratura agli Italiani pure nei 1500

Aveva già in tasca il pass per gli Italiani nei 3000, ora ha fatto doppietta. Il 17enne Brayan Schiaratura, uno dei giovani più interessanti di quel Golden Rimini di cui è anima il padre Gionni, ha infatti centrato il minimo anche nei 1500 metri. Schiaratura jr. ha ottenuto la qualificazione per i campionati tricolori al memorial ‘Antonio Brandoli’ di Modena, dove ha coperto la distanza in 4’07’’ netti classificandosi ottavo assoluto, nonché secondo nella fascia allievi (nati nel 2006 e 2007). Un crono interessante, un tempo che rappresenta inoltre il nuovo record sociale del Golden, primato che apparteneva a Gianluca Borghesi, che nel lontano 1995 corse in 4’09’’4. Ai campionati italiani allievi di Caorle, rassegna in calendario dal 23 al 25 giugno, Brayan Schiaratura disputerà dunque due gare nel giro di poche ore, cercando magari di limare ulteriormente i suoi tempi. In preparazione di quell’evento, domenica a Imola correrà i 3000 (9’06’’91 il personale).