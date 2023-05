Sofia Longo, argento e primato nel ranking

Si è messa una medaglia d’argento al collo, Sofia Longo. La tredicenne judoka ricccionese (nella foto col padre Giuseppe, dt della sezione judo nella Polisportiva della Perla) ha preso parte al secondo trofeo Italia under 15, gara che ha trovato ospitalità a Montichiari, nel ‘bresciano’. Tre gli incontri disputati. All’esordio Sofia ha dovuto faticare non poco per venire a capo della sarda Alice Schirru, battuta solamente per giudizio arbitrale dopo 6 minuti di combattimento (3’ per i tempi regolamentari, 3’ per i supplementari). In semifinale, invece, la Longo ha prevalso sulla ligure Francesca Sini. Cauta in avvio, Sofia poi è cresciuta, conquistando la finale grazie a ‘wazari’ nel corso del supplementare. Solo nel confronto che valeva il trofeo la giovane atleta riccionese ha dovuto cedere alla torinese Anna Vallino, autentica sorpresa del torneo. Ora la Longo guida il ranking nazionale.