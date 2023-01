Spoleto resiste solo un quarto, tutto semplice per l’Ap Titano

Ap Titano

86

Atomika Spoleto

61

EA AP TITANO: Palmieri 10, Macina 4, Raschi 3, Dini 24, Gamberini 27; Frattarelli 5, Fusco 13, Borello, Zanotti, Guida. All.: Rossini.

ATOMOKA SPOLETO: M. Luzzi, D. Luzzi 2, Di Titta 8, Tardocchi 9, Gauzzi 10, Landrini 8, Razzi 18, Sartini 2, Tini 4. All.: Godino.

Arbitri: Limone e De Rosa.

Parziali: 22-20, 43-34, 67-50.

Tutto semplice, per l’Ap Titano, contro una Atomika Spoleto che non ha oggettivamente i mezzi, né tecnici né fisici, per giocarsela alla pari con l’albiceleste, che finisce per imporsi con un largo, inequivocabile +25 sulle tavole amiche dello Sport Domus in questa quindicesima giornata – ultima di andata – del campionato di basket C Silver, girone gestito dal comitato Fip dell’Umbria. Un successo, peraltro ampiamente annunciato, che fa lievitare a 10-4 il record dei sammarinesi al giro di boa, mentre Spoleto resta sui fondali della graduatoria. Solo il primo quarto è in equilibrio, con il match che non ha (ancora) un padrone, Atomika che tiene addirittura il naso avanti, anche se sul 15-16 si registra l’ultimo vantaggio ospite. Nei due periodi centrali, però, l’incontro si spacca, con il gruppo allenato da Rossini che piazza un parziale di 47-30 a cavallo dell’intervallo. Sotto canestro l’Ap Titano è dominante, ben 51 punti in cooperativa per i lunghi Gamberini e Dini, con quest’ultimo che deve poi abbandonare il parquet al 28’ per un taglio al labbro. Nel quarto spicchio di gara la forbice si dilata ulteriormente, con il massimo vantaggio che viene continuamente aggiornato, fino alla liberatoria sirena finale. Insomma, tra le squadre c’era una vistosa differenza di valori, differenza che è venuta a galla.