Trasferta campana per la Virtus con l’obiettivo playoff

Trasferta campana per la Virtus Romagna che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 18) sarà impegnata sul campo del Sidicina Cremisi. Per le virtussine sarà importantissimo tornare subito ad una vittoria, dopo l’inciampo di domenica scorsa sul parquet del Flaminio che ha visto l’Atletico Chiaravalle imporsi per 1-0. Una partita no per le giocatrici di Imbriani che ora vogliono ripartire con il piglio giusto. L’obiettivo dei playoff continua ad essere a portata, ma non sono più permessi errori lungo queste ultime giornatte di campionato.

Futsal A2 femminile. Girone C (22ª giornata): Atletico Chiaravalle-Atletico Foligno, Futsal Perugia-Santa Maria Apparente, Lux Chieti-Salernitana, Progetto Sarno-Futsal Prandone, Napoli-Pucetta, Sidicina Cremisi-Virtus Romagna.

Classifica: Atletico Foligno 40; Napoli, Atletico Chiaravalle 39; Pucetta 36; Futsal Perugia 35; Virtus Romagna 31; Futsal Prandone 26; Santa Maria Apparente 21; Lux Chieti 13; Salernitana 12; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi 3.