Ventil System e San Marino vincono e continuano a sperare

Alla vigilia coach Della Balda se la sentiva ("Questa partita la vinciamo, ne sono certo") e il campo gli ha dato ragione, con la sua Ventil System che ha battuto in rimonta il temibile Montorio (3-2 in Valconca, 22-25, 25-23, 23-25, 25-17, 15-11 i parziali; nel campionato di volley B maschile, girone E, era la giornata numero 19). In una partita dove Morichelli ha faticato a mordere nel match, ci ha pensato Uguccioni a indossare gli abiti della festa: per l’opposto la bellezza di 32 punti a referto, ‘fatturato’ che ha ovviamente aiutato San Giovanni a piegare gli abruzzesi. Nel tie-break, poi, è limpida l’impronta di Franco, che con 4 punti filati fa decollare i marignanesi, ora quintultimi in graduatoria a quota 18.

Sempre in B maschile, ma girone C, la PromoPharma San Marino non si fa trovare impreparata e sulle tavole amiche della palestra ‘Casadei’ lascia a mani vuote il fanalino di coda Legnago (3-0 lo score; 22, 17, 17 l’arido raccolto dei ‘veronesi’). Senza Benvenuti, e con Kiva e Caselli a corto di allenamenti, i titani liquidano in un’ora e 12’ gli avversari e, pur rimanendo nella ‘zona rossa’, continuano a credere in una salvezza comunque non semplice. Come si evince facilmente dai parziali, solamente il primo set è stato combattuto sino in fondo, con le duellanti ancora a braccetto sul 22 pari. Poi due errori degli ospiti e un muro di Bernardi portavano avanti i sammarinesi. Benvenuti e Ricci, con 15 punti a testa, erano i più prolifici nella PromoPharma.

In B2 femminile, girone G, blitz della Lasersoft Riccione a Porto Potenza Picena (1-3; 17-25, 18-25, 25-22, 14-25). Quattro le riccionesi in doppia cifra: Gabellini (18), Godenzoni (17), Gugnali e Tallevi (13 per entrambe). Nulla da fare, infine, per l’Athena Projet System, trafitta nel fortino amico dalla Teodora Ravenna (0-3 alla Casa del Volley al Villaggio 1° Maggio; 21, 18, 20). Bologna ‘scrive’ 9, Altini e Costantino 7, Grandi 6.