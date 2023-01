Zannoni e Polverelli fanno volare i Tigers

Basket Podenzano

76

Villanova Tigers

83

BASKET PODENZANO: P. Pirolo 9, Fermi 8, Fellegara 11, M. Rigoni 11, Petrov 3, F. Rigoni 8, Fumi 15, Galli 2, M. Pirolo 6, Coppeta 3. All.: Locardi.

FAST COFFEE VILLANOVA: Mazzotti 2, Zannoni 36, Fe. Guiducci 2, Polverelli 30, S. Buo, Bomba 7, T. Guiducci 2, Ballarini, Bollini 4. All.: Amadori.

Arbitri: Turrini e Carpanelli.

Parziali: 16-16, 38-39, 55-64.

La premiata ditta Zannoni & Polverelli ne mette a referto 66 e i Villanova Tigers ‘bagnano’ nel migliore dei modi il loro esordio nella Poule Promozione di basket D sbancando Podenzano. Nel ‘piacentino’ l’incontro resta in equilibrio per i primi due quarti, con il gruppo di Amadori che può rientrare negli spogliatoi con una sola lunghezza di vantaggio. Il margine si dilata poi in un terzo periodo da 25-17 per le ‘tigri’, che strappano aggrappandosi soprattutto a Polverelli: il lungo subisce tantissimi falli e dalla lunetta è una macchina. Nel residuo spicchi di gara il Villanova non solo riesce a tenere i rivali a debita distanza, ma incrementa pure la dote (65-80 il parziale), prima di farsi rosicchiare qualcosa in dirittura d’arrivo, quando comunque tutto è deciso. Nei Tigers ha debuttato Bomba.