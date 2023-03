Geodis Amazon a rischio chiusura: sciopero ad oltranza per 130 lavoratori

Lavoro, emergenza sicurezza in Veneto: tre morti in un mese. Treviso e Padova in 'zona rossa'

Arquà Polesine, 14 marzo 2023 – Grande preoccupazione e rabbia per le lavoratrici e i lavoratori della Geodis, specializzata nella logistica che ha come mono committente Amazon, che da lunedì 13 marzo sono in sciopero contro il rischio di chiusura del sito, che si potrebbe verificare a partire dal prossimo luglio. Nella sede Geodis, posta nell’area artigianale tra Arquà Polesine e Villamarzana, sono in pericolo 130 posti di lavoro, per questo motivo l’astensione dal lavoro proseguirà anche nei prossimi giorni. Nella mattinata odierna dalle 11, davanti alla sede dell’azienda via Maestri Del Lavoro, 990 ad Arquà Polesine, si terrà una conferenza stampa con le lavoratrici, i lavoratori e i rappresentanti sindacali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, che denunciano: “Quanto sta succedendo alla Geodis potrebbe essere solo un anticipo delle conseguenze che stanno producendo le scelte aziendali di Amazon”.