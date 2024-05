Domenica di incendi a Rovigo: fuoco in un’abitazione in città, a Calto fiamme in un’azienda chimica

Rovigo, 13 maggio 2024 – Una domenica di paura per due incendi che hanno interessato la provincia polesana. Nell’ordine a Rovigo nella serata verso alle 20.30 circa del 12 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa ed un'autobotte in via dei Mille, per l'incendio di un ricovero attrezzi annesso ad un'abitazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e ferita. Le fiamme, che si erano propagate anche alla tettoia in lamiera, sono state circoscritte dalle squadre, le quali hanno evitato il coinvolgimento dell’abitazione vicina. Le cause delle fiamme sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi si sono concluse dopo circa due ore.

A Calto fiamme in un’azienda chimica

Nel tardo pomeriggio di domenica 12 maggio sono intervento i vigili del fuoco per l’incendio in un’azienda di prodotti chimici ed abrasivi in via dell’Industria Est, a Calto (Rovigo). Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta e ferita. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Castelmassa e Rovigo con due autopompe due autobotti, l’autoscala e 14 operatori. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate intorno alle 23.30. Un’attenzione particolare per un possibile erogazione nell’aria delle sostanze, che fortunatamente non c’è stata.