Com’erano da bambini i vip emiliano romagnoli? Ecco le foto

Vasco Rossi, Laura Pausini, Stefano Accorsi, Elettra Lamborghini, Cristina D’Avena. E ancora, Cesare Cremonini, Gianluca Vacchi, Nek e Ligabue. Com’erano da bambini i vip emiliano romagnoli?

Gli artisti hanno pubblicato sui social gli scatti di quando erano piccoli, condividendo con i fan i dolci scatti di un tempo. In occasione, per lo più, di feste, compleanni o date da ricordare. Un passo indietro nel tempo emozionante spesso accompagnato da tanti ricordi belli oppure da parole significative condivise con i propri follower in occasioni speciali o momenti particolari nella vita degli artisti.

Provate a riconoscerli!