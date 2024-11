Laura Pausini, il World Tour Winter 2024 debutta a Londra: “E’ stato fantastico”

Ravenna, 6 novembre 2024 - "London 1/2. Yesterday was amazing. See you tonight. (Ieri è stato fantastico. Ci vediamo stasera, ndr)". Con un post Laura Pausini festeggia l`inizio della sua decima tournée mondiale, il World Tour Winter 2024, che il 4 novembre ha debuttato con la prima data sold out delle due previste a Londra all`O2 Shepherd's Bush Empire. La seconda serata è andata in scena ieri 5 novembre.

Al fianco di Laura sul palco una band di 7 musicisti e 4 coristi, e un corpo di ballo di 4 ballerini. Grande carica ed energia traspare dalle foto pubblicate della cantante romagnola. Numerosi i commenti dei follower. Lo show, suddiviso in tre blocchi che ripercorrono presente, futuro e passato del suo repertorio, si arricchisce di altri due inediti che si alterneranno a sorpresa nelle varie città: Ti porterai lontano, brano scritto da Levante e All'amore nostro, firmato da Aiello.

L'iniziativa 'Il mio palco: il tuo palco'

Riservata alle date italiane l'iniziativa 'Il mio palco: il tuo palco': Pausini sceglie di regalare a otto giovani promesse della musica italiana l'opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia. La scelta è avvenuta attraverso una ricerca online da parte della stessa cantante, che ha selezionato personalmente gli artisti, premiando talento e autenticità. Già annunciati i primi quattro artisti, STE, Leonardo Lamacchia, Guera ed Erio apriranno rispettivamente le tappe di Eboli, Bari, Roma e Livorno, mentre nelle prossime settimane verranno svelati i nomi dei talenti che apriranno le date di Pesaro, Milano, Torino e Messina.

Le tappe del tour

Dopo le due tappe di Londra il 'Laura Pausini World Tour Winter 2024' attraverserà di nuovo l'Europa e l'Italia e tra novembre e dicembre farà tappa a Marsiglia, Malaga, per la prima volta a Pamplona, e poi Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado e Lubiana. E ancora in Italia a Eboli, due date a Bari, poi Livorno, Pesaro, Torino; doppietta anche a Roma e Milano, città quest'ultime che vantano sei date solo nell'arco del 2024, e la incoronano unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato. Il gran finale è uno speciale show di Capodanno, ultima delle tre date previste in Sicilia.