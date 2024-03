Elezioni comunali 2024, il gruppo Occhiobello per te: “Ecco cosa abbiamo fatto in 5 anni”

Occhiobello (Rovigo), 28 marzo 2024 – Un doppio incontro serale in cui il gruppo di minoranza “Occhiobello per te” ha illustrato pubblicamente un resoconto di fine mandato amministrativo 2019-2024. Il primo si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Occhiobello, mentre il secondo all’auditorium nella frazione di Santa Maria Maddalena. Si è tratta di due momenti in cui il gruppo di minoranza, composto da Irene Bononi, capogruppo, i consiglieri Davide Valentini, Marcello Cauduro, Paolo Pezzini e Silvia Fuso, hanno sviscerato i singoli punti, parlando rigorosamente al plurale. Bilancio, giovani, viabilità, emergenza Covid, impresa. Questi i temi, oltre alla tangenziale, la cui situazione è stata sbloccata con intervento della Regione Veneto, e decoro urbano. “In questi 5 anni siamo stati – spiega il gruppo Occhiobello per te – poco sui social, ma abbiamo operato concretamente nei banchi del consiglio comunale con interrogazioni, mozioni e con proposte presentate alla maggioranza. I due incontri sono stati un atto dovuto, con cui vogliamo mandare un messaggio di serietà, pragmatismo, necessità che il territorio ci ha sempre comunicato”.

La situazione sui mutui

Tra i temi affrontati sicuramente quelli legati al bilancio ed anche alla nuova tariffa puntuale sui rifiuti. A tal proposito su questi punti la capogruppo di minoranza Irene Bononi ha precisato come: “sono stati accesi dagli anni ’80 per garantire più servizi ai cittadini e non sono stati rinegoziati quando era possibile. Non possono dunque diventare la giustificazione per non portare avanti progettualità. Fa comunque specie – l’affondo – che questa sia la scusa costantemente usata dall’Amministrazione dato che l’attuale vicesindaco con delega al bilancio, Raffaele Ziosi, era nella precedente giunta assessore ai lavori pubblici”. Sulla questione tariffa puntuale rifiuti, Irene Bononi ha aggiunto; “il sindaco ha votato a favore e oggi sta cercando di correre ai ripari. Sul tema imprese sono state snobbate come interlocutrici, come se non costituissero ricchezza per il territorio”.

Giovani, lavori pubblici, viabilità e personale comunale

Nel corso dei due incontri il bilancio della minoranza si è articolato su diversi punti, con Paolo Pezzini che sui giovani ha sottolineato: “Sono stati i più penalizzati insieme agli anziani, con la perdita di aree e servizi dedicati”. Un altro tema l’installazione di autovelox: “Questi sono stati messi - ha aggiunto Marcello Cauduro - per fare cassa e confermano l’assenza di visione. Noi non crediamo fossero necessari”. Sui lavori pubblici, Davide Valentini ha ricordato che: “Si rischia di perdere la scadenza dei termini per il nuovo polo scolastico innovativo statale per l’infanzia finanziato completamente dall’Inail per un importo di 4 milioni e 500 mila euro. Su Pnrr Occhiobello ha perso il treno. Interventi di riqualificazione di edifici pubblici sono stati finanziati, non con fondi Pnrr ma ministeriali questo poco importa”. In conclusione sul personale del Comune: “Sono stati consentiti troppi trasferimenti - sostiene Silvia Fuso – e si è impoverito il Municipio e la possibilità di erogare prestazioni”.