Rugby Rovigo-Fiamme Oro: l’amichevole il 6 settembre alle 18. Biglietti e cosa aspettarsi

Rovigo, 5 settembre 2024 – Amichevole precampionato per la Femi Cz Rugby Rovigo Delta di coach Davide Giazzon, che dopo l’allenamento congiunto con il Verona Rugby e la sfida in famiglia tra Rossi versus Blu, ospitano domani un primo ‘vero’ test. Alle 18 allo stadio Battaglini scendono le Fiamme Oro Rugby di coach Daniele Fiorucci che, nella prima uscita stagionale, hanno agevolmente battuto 71-3, la Selezione dei Lupi. Punteggio mai messo in discussione per il XV della Polizia di Stato che ha messo a segno dieci mete, ma domani contro i vicecampioni d’Italia sarà un’altra cosa.

I biglietti

Per la partita di domani sarà aperta solo la tribuna ovest. I botteghini apriranno dalle 17: i biglietti per un posto in tribuna Ovest costano 5 euro e per la tribuna Vip 10 euro, mentre per gli under 18 l’ingresso è gratuito.

Giazzon: “Un avversario con giocatori di esperienza”

“Dopo la sfida tra Rossi vs Blu e l’allenamento congiunto con il Verona Rugby, giocheremo la nostra prima amichevole. Le Fiamme Oro sono un avversario che fa della fisicità il suo punto forte contando anche su molti giocatori di esperienza – dichiara Giazzon – Hanno già affrontato un primo match contro i Lupi, la scorsa settimana, vincendo ampiamente, hanno dunque acquisito fiducia nel gioco”. “Il nostro obiettivo è quello di prendere maggior confidenza con le nostre strutture di gioco – conclude – e di poter capire a che punto siamo fisicamente, sia a livello di impatti che di atleticità”.

Chi scenderà in campo

Non sono stati convocati, Ferro, Swanepoel, Bolognini, Frangini, Boscolo, mentre gli indisponibili sono Elettri, Meggiato, Walsh e Leccioli – che proseguono la riabilitazione post operatoria – Teneggi – che continua la riabilitazione per un problema al ginocchio – Fisher – che sta terminando la riabilitazione dopo una lesione muscolare – Lugato – che continua la riabilitazione per un trauma alla spalla e Zottola – che sta svolgendo un ciclo terapeutico per un dolore alla schiena.

L’arbitro sarà Riccardo Bonato, coadiuvato dai giudici di linea Filippo Vinci e Gilberto Fracaso. Questi i 28 giocatori selezionati per l’amichevole con le Fiamme Oro: Sanavia, Della Sala, Cadorini, Giulian, Tripodo, Pomaro, Ortis, Fourcade, Steolo, Cosi, Berlese, Sironi, Rossoni, Paganin, Casado Sandri, Visentin, Chillon, Thomson, Cantini, Bini, Williams, Moscardi, Uncini, Lertora, Vaccari, Sperandio, Belloni, Diederich Ferrario.