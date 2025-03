1997 La morte di Lady D. Parigi, tragico incidente nel tunnel. La principessa spira in ospedale

La notte del 31 agosto 1997, un’auto di lusso inseguita dai paparazzi si schianta nel tunnel sotto il Pont de l’Alma, a Parigi. A bordo c’erano Diana Spencer, 36 anni, conosciuta come Lady Diana, e il compagno Dodi Al-Fayed. Diana fu estratta viva dalle lamiere, ma morì poche ore dopo in ospedale. L’ondata di commozione che generò la scomparsa di Lady D fu globale. Diana Frances Spencer era entrata nella famiglia reale britannica sposando il principe Carlo, nel 1981. E da lui aveva avuto due figli, William e Harry. Ma soprattutto Diana era entrata nel cuore di milioni di persone, grazie in particolare al suo impegno in cause umanitarie. Si era infatti distinta per il sostegno a campagne contro le mine antiuomo e per l’assistenza ai malati di Aids, rompendo tabù e avvicinandosi con empatia a chi soffriva. Fu per questo che la separazione da Carlo non solo non scalfì la sua popolarità ma, se possibile, la rese ancora più conosciuta e amata nel mondo.

Il funerale, tenutosi il 6 settembre 1997, fu seguito in diretta televisiva da circa 2,5 miliardi di spettatori. In Italia, la notizia occupò le prime pagine di tutti i quotidiani. Il Resto del Carlino dedicò ampio spazio, evidenziò il contrasto tra la favola iniziale del matrimonio reale e la realtà di una donna che, nonostante le difficoltà personali, aveva saputo conquistare il cuore di milioni di persone con la sua genuina umanità. La scomparsa di Lady Diana rappresentò non solo la perdita di una principessa, ma anche di un’icona globale che aveva saputo utilizzare la sua posizione per dare voce a chi non ne aveva.