Batterie, manutenzione fondamentale Qualche consiglio per evitare danni

Nel cuore delle auto a motore endotermico, la batteria svolge un ruolo cruciale, alimentando con corrente continua tutti i sistemi elettronici del veicolo. Composta da un elettrodo positivo e uno negativo, immersi in acido solforico diluito, la batteria funziona come una pila ricaricabile, ricaricandosi autonomamente grazie a una dinamo speciale. La manutenzione della batteria è un aspetto fondamentale per garantire l'efficienza del veicolo. È consigliato affidarsi a meccanici e professionisti del settore, ma gli automobilisti più esperti possono effettuare alcune operazioni di manutenzione, prestando attenzione a non danneggiare l'impianto. La pulizia della batteria, ad esempio, può essere effettuata utilizzando un semplice detersivo per vetri a base di ammoniaca o bicarbonato di sodio in acqua, strofinando con una spazzola dura sulla parte superiore e sui terminali. È fondamentale evitare che il fluido penetri all'interno della batteria. Questa operazione dovrebbe essere effettuata una volta al mese. Per mantenere l'efficienza dell'auto, è consigliato sostituire la batteria ogni quattro anni, anche se alcune batterie sono garantite per periodi più lunghi, fino a una decina d'anni, a seconda del costruttore. Se il veicolo rimane fermo per lunghi periodi, soprattutto in luoghi freddi, è consigliabile staccare la batteria, scollegando prima il cavo del polo negativo (segno -) e poi quello positivo (segno +). Infine, è importante controllare il livello dell'acido della batteria ogni sei mesi. La stratificazione dell'acido può verificarsi quando la capacità di carica della batteria è inferiore all'80%, impedendo una carica completa o causando una scarica rapida. In caso di liquido stratificato, gli elettroliti si concentrano nella parte inferiore della batteria e non raggiungono quella superiore, un problema che può manifestarsi soprattutto durante viaggi lunghi. Per evitare imprevisti, è consigliabile effettuare una manutenzione preventiva.