Nuova Volkswagen Tiguan, tradizione fa rima con evoluzione: ecco com'è cambiato il Suv

La terza generazione della Volkswagen Tiguan mantiene le sue radici ma aggiunge nuovi contenuti tecnici e di design. Ispirandosi alla Golf e ai modelli elettrici della Casa tedesca, la Tiguan si distingue per il suo stile distintivo, con un display Led a tutta larghezza. Le dimensioni del modello mantengono una certa continuità rispetto a quello precedente, raggiungendo i 4.539 mm in lunghezza e in altezza i 1.639 mm. Inoltre, questa rielaborazione ha portato a un'ottimizzazione dell'aerodinamica, con un coefficiente di resistenza migliorato, passando da 0,33 a 0,28 rispetto alla generazione precedente. La grande novità è l'introduzione della tecnologia HD Matrix IQ.LIGHT, che utilizza un complesso di 38.400 Led multipixel per migliorare l'illuminazione della strada. Questa tecnologia debutta sulla piattaforma MQB Evo, garantendo una visibilità eccellente in diverse condizioni di guida. La Tiguan offre un'esperienza multimediale all'avanguardia grazie alla piattaforma MIB4: l'interfaccia comprende un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display touchscreen centrale da 12,9 pollici, con icone ben visibili e funzioni facilmente accessibili. Una novità significativa è l'assistente vocale IDA, che offre un approccio più conversazionale rispetto al passato. La gamma motori della Tiguan include il 2.0 TDI, disponibile nelle versioni da 150 e 193 cavalli, quest'ultima offerta con trazione integrale 4Motion. Le altre varianti, comprese le ibride plug-in, dispongono di trazione anteriore e cambio DSG a 7 rapporti. Le versioni ibride plug-in presentano batterie potenziate, con capacità fino a 19,7 kWh, garantendo un'autonomia di circa 100 km in modalità completamente elettrica. La Tiguan si contraddistingue per il comfort, con una sospensione che assorbe efficacemente le irregolarità stradali e una particolare attenzione alla riduzione del rumore nell'abitacolo, assicurando un ambiente tranquillo e silenzioso per i passeggeri. Dotata di una serie di sistemi di assistenza alla guida, la Tiguan offre una guida sicura e confortevole in diverse condizioni della strada. Per quanto riguarda i prezzi, il modello parte da 39.700 euro per la versione mild-hybrid in allestimento Life, mentre il modello TDI 4Motion in allestimento R-Line raggiunge la cifra di 53.850 euro.