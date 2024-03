Hyundai Bayon, piccolo Suv pensato per la città

La Hyundai Bayon, ultimo arrivato nella famiglia di Suv della Casa coreana, si presenta come un modello compatto, versatile e tecnologicamente avanzato. Progettato per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e all'innovazione, la Bayon combina un design distintivo con una gamma di motorizzazioni efficienti. Il suo design è caratterizzato da linee audaci e dinamiche. La griglia anteriore a cascata, tipica di Hyundai, è affiancata da fari a Led affilati che conferiscono al veicolo un aspetto aggressivo. La linea di cintura alta e la forma compatta del corpo vettura accentuano il suo carattere sportivo, mentre i cerchi in lega da 17 pollici completano l'immagine robusta. Sotto il cofano, la Bayon offre una scelta tra un motore a benzina 1.0 T-GDi da 100 cv e un motore a benzina 1.2 MPi da 84 cv. Entrambi i propulsori sono accoppiati a un cambio manuale a 6 marce, con l'opzione di un cambio automatico a 7 rapporti per il motore T-GDi. Inoltre, la Bayon è disponibile con la tecnologia mild-hybrid a 48V, che migliora l'efficienza del carburante e riduce le emissioni. L'abitacolo della Bayon è spazioso e confortevole, con una plancia orientata verso il conducente che mette tutte le funzioni a portata di mano. La Hyundai Bayon si distingue per il suo design distintivo, le sue prestazioni efficienti e la sua tecnologia avanzata. Con la sua combinazione di stile, praticità e innovazione, questo modello è pronto a conquistare il segmento dei Suv compatti.