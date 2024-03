Abitacolo funzionale e spazioso

Hyundai Bayon, un Suv di piccole dimensioni, si distingue per il suo design audace e la sua praticità, nonostante le dimensioni ridotte. L'abitacolo è stato progettato per essere spazioso e ben illuminato, con illuminazione ambientale disponibile come standard sui modelli Executive. Tutte le versioni sono dotate di un nitido display digitale da 10,2 pollici che cambia grafica se si esplorano le modalità Eco o Sport, oltre a mostrare dati di viaggio e consumo di carburante, tecnologia di assistenza alla guida e i media a cui si sta assistendo. Nel modello base Bayon SE Connect, si deve fare a meno di un touchscreen centrale da 8 pollici, mentre l'aggiornamento alla specifica Premium o Ultimate lo trasforma in un secondo display da 10,2 pollici con navigatore satellitare integrato. Questo è il primo veicolo della sua classe a offrire la duplicazione del telefono senza fili, quindi non è necessario avere un cavo che si aggira disordinatamente intorno alla cabina. In termini di abitabilità, i passeggeri saranno confortati dai grandi spazi. Il bagagliaio è ampio con 334 litri, con 1.205 litri disponibili se si abbassano i sedili.