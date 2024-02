C3, come cambia la piccola "parigina"

La Citroën C3 è la macchina più famosa e più venduta del brand francese. Il Marchio parigino ha deciso di rinnovarla ulteriormente. Si tratta della city car che risponde a tutte le esigenze. Può trasportare, infatti, 5 persone comodamente seppur non sia esagerata nelle dimensioni. Dotata di uno spazio confortevole, dispone anche di un bagagliaio da 300 litri. Viene molto apprezzata anche perché è molto personalizzabile. Questa possibilità regala l’opportunità di far prendere forma all’auto dei propri sogni. Citroën C3 sarà disponibile in quattro versioni: You, C-Series, Shine ed Elle. È lunga 3,99 mt ed è disponibile anche la versione per neopatentati. Per quanto riguarda la motorizzazione, offre tutte versioni che sono in linea con quelle richieste per le emissioni Euro 6. Si varia da modelli con cambio automatico a benzina fino ad arrivare alla versione Diesel con cambio manuale.