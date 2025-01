DS 3, eleganza francese e motorizzazione ibrida

Più comfort, maggiore efficienza energetica e minori costi di gestione rispetto a un propulsore a benzina, senza necessità di ricarica. Sono le caratteristiche principali di DS 3 nella sua versione Hybrid, un ibrido leggero, che garantisce comfort e versatilità grazie a una batteria autoricaricabile, e che consente di viaggiare per più del 50% in città senza emissioni. DS 3 Hybrid è disponibile in tre diversi allestimenti: Bastille Business, Performance line, e Opera, a cui si è recentemente aggiunta l’elegantissima Édition France. Quest’ultima propone elementi di personalizzazione esclusivi, come la doppia linea dorata sotto i finestrini laterali, i copriruota dorati, lo stemma sul cofano ÉDITION FRANCE con bandiera "Blu-Bianco-Rosso" su sfondo dorato e il monogramma "3" dorato applicato sul portellone. Gli interni si presentano in Alcantara nera, con sedili in tessuto intrecciato Basalto e inserti in Alcantara, e Cielo dell’abitacolo in Grigio Pebble. I sedili anteriori riscaldati, la telecamera 360 VISION con monitoraggio dell’angolo cieco, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il caricatore trifase da 11 kW integrato a bordo completano il quadro. La motorizzazione di DS 3 Hybrid è costituita da un motore a benzina da 136 cv abbinato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti abbinato a un motore elettrico da 28 cv e 55 Nm. Una batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh - situata sotto il pavimento - alimenta l’impianto elettrico autoricaricabile. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti è integrato nel nuovo cambio e-DCS6 a doppia frizione a 6 rapporti. In fase di decelerazione, il motore elettrico funziona come un generatore per recuperare l’energia cinetica e alimenta inoltre la batteria. Rispetto alla DS 3 con motore termico, nel ciclo di omologazione WLTP combinato la nuova DS 3 HYBRID guadagna circa il 20% in termini di efficienza (1,2 litri di carburante in meno per percorrere 100 chilometri) e di una riduzione di 27 grammi per chilometro di CO2 (pari al 19%), con emissioni pari a 112 grammi per chilometro di CO2. Il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di DS 3 è 1,2 secondi più veloce e si attesta a 8,4 secondi, mentre il tempo di percorrenza di 1.000 metri con partenza da fermo è pari a 29,7 secondi, con una riduzione di 1,1 secondi rispetto alla versione con propulsore endotermico.