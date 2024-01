DS 4, tecnologia e opzioni personalizzate

La rinnovata gamma DS 4 si presenta con quattro distinti livelli di allestimento: Bastille Business, Performance Line, Rivoli, Opera. L'entry level, ora arricchito, promette un processo di acquisto più agevole per il cliente finale, con una customer journey digitale intuitiva. Al vertice della nuova gamma troviamo l'allestimento base Bastille Business, erede dell'apprezzato Trocadero. Con una serie di miglioramenti, tra cui i cerchi in lega Firenze da 19” e la telecamera posteriore, il Bastille Business si distingue anche per i nuovi dettagli cromati, come i pannelli e i profili portiere. Dotato di sensori di parcheggio anteriori, sedili Comfort in tessuto e tela DS con regolazione lombare manuale, modanature interne in alluminio guilloché e tanto altro, questo allestimento ridefinisce gli standard di eleganza dinamica. La nuova Performance Line, dedicata agli amanti della guida sportiva, offre di serie i fari ECO LED, con l'opzione di upgrade ai DS Matrix Led. Gli interni, arricchiti da elementi in tela DS abbinate alla pelle, conferiscono un tocco di raffinatezza e sportività. Con gli allestimenti Rivoli e Opera, DS Automobiles regala al cliente un servizio premium senza compromessi in termini di comfort e design: Rivoli si arricchisce con l'aggiunta di elementi di tela DS alla pelle, mentre Opera si distingue per una sofisticata combinazione di prestazioni e stile. Tra le opzioni esclusive disponibili spiccano l'Head up Display e IRIS Navigation System, il Pack Keyless e portellone motorizzato, nonché il Pack Techno, garantendo al guidatore un'esperienza su strada all'avanguardia.