Eccellenza tecnologia e comfort

Le novità recentemente introdotte in gamma hanno evidenziato l'eccellenza della berlina premium DS 4, un’auto caratterizzata da un design innovativo e da comfort e prestazioni di livello superiore. L'evento ha messo in luce i nuovi Pack di Servizi Connessi (Connect One e Connect Plus), che arricchiscono significativamente l'esperienza di guida. Il Connect One, incluso nel prezzo e valido per dieci anni, assicura una guida sicura attraverso servizi come l’SOS & Assistance, il Telemaintenance DS e il Maintenance e-book, oltre ad aggiornamenti automatici e intrattenimento a bordo. Il Connect Plus, valido per tre anni, aggiunge prestazioni di alto livello come la navigazione connessa, l’integrazione di ChatGPT nel sistema DS IRIS SYSTEM, il servizio di geofencing, il Remote Control e l’allarme connesso. Questi servizi, insieme a quelli personalizzati disponibili sull'app MyDS e al pacchetto "ONLY YOU, l'expérience DS", pongono il cliente al centro di un'esperienza esclusiva, sottolineando l'impegno di DS verso un futuro dell'automobile sempre più connesso e personalizzato, ai tradizionali livelli premium del Marchio.